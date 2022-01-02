رجل أعمال يكشف عن عادتين وراء نجاح ملياردير شهير في عمله

كشف رجل الأعمال الأمريكي، آدم بروتمان، عن سمتين اعتمدهما الملياردير جاك دورسي، الشريك المؤسس لشركة "Twitter"، في أعماله وساعدته في النجاح.

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وأشارت قناة "CNBC" إلى أن آدم بروتمان، الذي قضى ما يقرب من عقد من الزمان كرئيس تنفيذي رقمي لشركة "Starbucks" ونائب الرئيس التنفيذي لعمليات البيع بالتجزئة العالمية، عمل جنبا إلى جنب مع جاك دورسي خلال الفترة التي قضاها في "ستاربكس" عبر شراكات مع "Twitter" و"Block" (سكوير سابقا)، حيث شغل دورسي منصب الرئيس التنفيذي، فيما يتولى بروتمان في الوقت الحالي الرئاسة التنفيذية لشركة "Brightloom" الناشئة في سياتل (والمدعومة من "Starbucks")، والتي تساعد الشركات الصغيرة على استخدام أدوات مثل الطلب الرقمي والتسويق المخصص".

وبحسب "CNBC"، فإن السنوات التي قضاها بروتمان في المشاهدة والتعلم من دورسي استمرت بالتأثير في كيفية تعامله، حيث قال للقناة: "أنا معجب كبير بجاك دورسي..أكبر درس تعلمته من الملاحظة والعمل معه هو أنه واضح جدا بشأن ما يفعله ولماذا يفعل ذلك، سواء كان ذلك على المستوى الكلي أو الجزئي".

واستذكر بروتمان مشاهدة الرئيس التنفيذي السابق لشركة "Twitter" وهو يدون ملاحظات مفصلة حول كل محادثة خلال اجتماعات العمل في سياتل وسان فرانسيسكو، وذات مرة، قرر أن يسأل دورسي عن الغرض من هذه الملاحظات، وأوضح قائلا: "أجاب دروسي: "أنا أشارك هذه مع شركتي بأكملها "، لقد كان شفافا بشكل لا يصدق مع فريقه بشأن العمليات والقرارات المختلفة".

وأشار آدم بروتمان إلى أن "تحديد أهداف واضحة والاستماع الجيد هما من الصفات التي جعلت دورسي "قائدا فعالًا"، وهما صفات يجب على الآخرين توجيهها في عملهم إذا أرادوا أن يكونوا ناجحين".

وأضاف: "هناك أنماط معينة تبدأ في ملاحظتها بين القادة الرائعين في مجال الأعمال" ، حيث سمى عمه جيف بروتمان، المؤسس المشارك لشركة "Costco"، وهوارد شولتز، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "Starbucks"، كمثالين آخرين.

ولفت بروتمان إلى أن "عادة تدوين الملاحظات تتحدث عن نهج دورسي الأوسع نطاقا لقيادة "Twitter" و"Block"، مضيفا: "كان دائما شديد الهدوء والوضوح بشأن ما كان يفعله ولماذا، وعندما كان يعرف الأشياء، وعندما لا يعرف الأشياء..لم يكن أبدا عاطفيا أو غير منتظم..فقط ثابت وواضح".

هذا وتنحى دورسي عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة "Twitter" في نوفمبر الماضي، فيما تولى باراغ أغراوال، رئيس قسم التكنولوجيا السابق في الشركة، دفة القيادة.

المصدر: "CNBC"