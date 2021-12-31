لاغارد: اليورو جعل الأوروبيين أكثر قوة

اعتبرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في الذكرى الـ20 لبدء التعامل بالعملة الأوروبية أن اليورو جعل الأوروبيين "أكثر قوة" في مواجهة الأزمات، ولاسيما جائحة كورونا.

وأضافت لاغارد في نص نشر في عدة صحف أوروبية: "لا شك في أننا أقوى باليورو".

وقبل عشرين عاما، تخلى ملايين الأورويين في 12 دولة عن عملاتهم الوطنية من أجل اليورو.

وعانى رمز الوحدة الأوروبية أزمات خطيرة عرضته للخطر، غير أن لاغارد اعتبرت أن "الصدمات الاقتصادية الأخيرة كانت ستكون أكثر صعوبة لولا الاستقرار والتكامل الذي منحه اليورو لسوقنا الموحدة".

وأدت العملة الموحدة "دورا أساسيا في تنسيق الاستجابات في أوروبا" منذ تفشي وباء كورونا، بحسب قولها.

وأنفقت حكومات الدول الأعضاء ببذخ لانعاش القطاعات الاقتصادية التي عطلتها الجائحة، فيما أنفق المصرف الأوروبي مثات مليارات اليورو للحفاظ على ظروف تمويل جيدة في الاقتصاد.

وأكدت لاغارد أن المصرف الأوروبي يعمل "بلا كلل" من أجل "حماية الأوراق النقدية من التزوير"، رغم انخفاض عدد الأوراق النقدية المزيفة على مر السنوات، مضيفة أنه من واجب المصرف درس الأشكال المحتملة للدفع الإضافي مثل اليورو الرقمي".

وأعلن المصرف الأوروبي في يوليو إطلاق مرحلة العمل لإعتماد اليورو الرقمي في غضون 5 سنوات للاستجابة لازدياد المدفوعات غير المادية وانتشار العملات المشفرة.

المصدر: أ ف ب