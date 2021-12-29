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ارتفاع الدولار يطفئ بريق الذهب

مال وأعمال

ارتفاع الدولار يطفئ بريق الذهب
Reuters
صورة تعبيرية
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انخفضت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الدولار، لكن الأسعار ظلت فوق المستوى الرئيسي البالغ 1800 دولار للأونصة.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1802.67دولار للأونصة، بحلول الساعة 08:21 بتوقيت غرينتش، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1803 دولارات.

ويؤدي ارتفاع الدولار إلى جعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 23.11 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.8 في المئة إلى 968.50 دولار.

ونزل البلاديوم 0.3 في المئة إلى 1983.68 دولار للأونصة.

المصدر: رويترز

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