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تونس تعلن عن ميزانية 2022 وتتوقع عجزا يبلغ 9.3 مليار دينار

مال وأعمال

تونس تعلن عن ميزانية 2022 وتتوقع عجزا يبلغ 9.3 مليار دينار
Reuters
تونس
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أعلنت تونس اليوم الثلاثاء عن ميزانية قدرها 57.2 مليار دينار (20 مليار دولار) لعام 2022، بزيادة 2.3 بالمئة عن ميزانية عام 2021.

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وتوقعت تونس عجزا يبلغ 9.3 مليار دينار (3.2 مليار دولار)، أي 6.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتحتاج تونس تمويلا إجماليا يبلغ 18.67 مليار دينار، واقتراضا داخليا يبلغ 7.6 مليار دينار في عام 2022.

المصدر: رويترز

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