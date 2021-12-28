تونس تعلن عن ميزانية 2022 وتتوقع عجزا يبلغ 9.3 مليار دينار

أعلنت تونس اليوم الثلاثاء عن ميزانية قدرها 57.2 مليار دينار (20 مليار دولار) لعام 2022، بزيادة 2.3 بالمئة عن ميزانية عام 2021.

إقرأ المزيد

وتوقعت تونس عجزا يبلغ 9.3 مليار دينار (3.2 مليار دولار)، أي 6.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتحتاج تونس تمويلا إجماليا يبلغ 18.67 مليار دينار، واقتراضا داخليا يبلغ 7.6 مليار دينار في عام 2022.

المصدر: رويترز