"بلومبرغ": ارتفاع عدد ناقلات الغاز من الولايات المتحدة إلى أوروبا

ارتفع عدد ناقلات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى أوروبا بمقدار الثلث خلال عطلة نهاية الأسبوع، من 15 إلى 20 ناقلة، وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ" أمس الاثنين.

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وتشهد أوروبا ارتفاعا في أسعار الغاز الطبيعي، في ظل زيادة الطلب عليه وتراجع مخزونات الغاز الأرضية.

وذكرت "بلومبرغ" أن أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية تراجعت لأربعة أيام متتالية بسبب توقعات بوصول إمدادات الغاز المسال الأمريكية إلى أوروبا.

وعلى الرغم من ذلك لا تزال أسعار الغاز الطبيعي عند مستوى هو أعلى بنحو 10 مرات عن مستوى الأسعار قبل عام، في ظل تراجع إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر مسار "يامال - أوروبا".

ويعد خط أنابيب الغاز "يامال - أوروبا" أحد المسارات الرئيسية لإمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا، ويمر الخط عبر أراضي 4 دول وهي: روسيا وبيلاروس وبولندا وألمانيا. والطاقة التصميمية للأنبوب 32.9 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن عملاء شركة "غازبروم" الروسية في أوروبا لم يقدموا طلبات لشراء الغاز الطبيعي عبر "يامال - أوروبا"، وبسبب ذلك تراجعت الإمدادات عبر هذا المسار.

المصدر: تاس