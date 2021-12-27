برلين: روسيا تفي بالتزاماتها المتعلقة بإمدادات الغاز

أكدت الحكومة الألمانية اليوم الاثنين أنه لم يتم تسجيل حالات انقطاع في إمدادات الغاز إلى البلاد، مشيرة إلى أن روسيا تفي بالتزاماتها التعاقدية.

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وقالت أنيكا إينهورن، المتحدثة باسم وزارة الاقتصاد وحماية المناخ في ألمانيا في تصريحات للصحفيين: "نتابع وضع الغاز من كثب. وأمن إمدادات الغاز مضمون، ولا يوجد انقطاعات في الإمدادات."

وأضافت أن الوزارة تعمل باستمرار على تطوير آليات لضمان إمدادات الغاز في حالة حدوث أزمة، وذلك بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي على أساس تشريعات التكتل.

وأشارت أينهورن إلى أن الوضع في سوق الغاز في ألمانيا تحدده الشركات واللاعبون الذين يبيعون الوقود الأزرق، وأضافت: "هذا يعني أن القرار بشأن تدفق الغاز يعود ليس للحكومة الألمانية، بل للسوق".

وتابعت: "لذلك لا يمكننا التعليق على التصريحات الصادرة بهذا الشأن، بما في ذلك عن روسيا. هذا من اختصاص البائعين واللاعبين العاملين في السوق". وشددت أينهورن على أنه "وفقا لمعلوماتنا، فإن روسيا تمتثل لالتزاماتها الخاصة بالتوريدات".

وفي وقت سابق، رفضت شركة "غازبروم" الروسية الاتهامات الموجهة إليها بعدم توريد كميات كافية من الغاز إلى الأسواق الأوروبية، مؤكدة استعدادها لتوريد كميات إضافية من الغاز الطبيعي إلى أوروبا في إطار العقود المعمول بها حاليا وذلك بأسعار أقل من أسعار التسليم الفوري.

وأشار المتحدث باسم "غازبروم" سيرغي كوبريانوف إلى أن بعض عملاء الشركة، بما في ذلك فرنسا وألمانيا قد حصلوا على الكميات التي كان المخطط إمدادها لهم وفقا للعقود للسنة الجارية ولم يقدموا عطاءات جديدة لتوريد الغاز. وأوضح أن "غازبروم" تحجز مرافق النقل بناء على العطاءات المتاحة وليس العكس.

المصدر: "تاس"