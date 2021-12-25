الطائرة الروسية الجديدة "إم إس-21" تحلق لأول مرة (فيديو)

أظهر مقطع مصور أول عملية طيران للطائرة الروسية الجديدة "MC-21-300"، وقد تم الاعتماد في تصنيع الأجنحة على مواد روسية مركبة، وذلك بعد أن فرضت واشنطن قيودا على شركة مكونات الطيران.

وتُظهر اللقطات الطائرة وهي تقلع وتتحرك على ارتفاع منخفض.

ووفقا للمكتب الإعلامي لشركة "روستيخ" (Rostec)، أجريت الاختبارات على تحليق الطائرة في مطار إيركوتسك للطيران.

وتعد الطائرة المدنية "MS-21-300 / 310" الروسية من الجيل الجديد متوسطة المدى، وتتسع لـ163 إلى 211 راكبا.

وبدأ تطوير وإنتاج مواد البوليمر المركبة، التي تستخدم في أجنحة الطيران، في روسيا بعد أن فرضت الولايات المتحدة قيودا تجارية على شركة مكونات الطيران (AeroComposite) في سبتمبر 2018.

المصدر: نوفوستي