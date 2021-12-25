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رئيس صربيا: سأطلب من بوتين كميات إضافية من الغاز

مال وأعمال

رئيس صربيا: سأطلب من بوتين كميات إضافية من الغاز
Reuters Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin
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أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أنه يعتزم الاتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم السبت ليطلب منه توريد كميات إضافية من الغاز لصربيا.

وقال فوتشيتش في حديث للتلفزيون الصربي، يوم الجمعة: "غدا سأتحدث مع بوتين من جديد، وسأطلب كميات إضافية من الغاز".

وكان مدير شركة "صربيا غاز" دوشان باياتوفيتش قد توجه إلى بطرسبورغ، حيث بدأت يوم الاثنين مباحثاته مع إدارة شركة "غازبروم" الروسية حول توريد 4 ملايين متر مكعب من الغاز في اليوم إضافيا.

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وكان فوتشيتش قد صرح يوم 8 ديسمبر الجاري أنه بحث مع قيادة "غازبروم" شراء كميات إضافية من الغاز بحجم أكثر من ملياري متر مكعب من الغاز في السنة.

وعقد الرئيسان الروسي والصربي لقاء في مدينة سوتشي في 25 نوفمبر الماضي، حيث أعلن فوتشيتش في ختامه أن سعر الغاز لصربيا سيكون عند مستوى 270 دولارا لكل ألف متر مكعب خلال الأشهر الستة القادمة.

المصدر: "نوفوستي"

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