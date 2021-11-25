فوتشيتش بعد لقاء بوتين: روسيا وافقت على مواصلة بيع الغاز لصربيا بسعر 270 دولارا

أعلن الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، عقب محادثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا وافقت على استمرار بيع الغاز لصربيا بسعر 270 دولارا مقابل ألف متر مكعب خلال 6 أشهر.

إقرأ المزيد

وقال فوتشيتش، خلال مؤتمر صحفي عقب المحادثات التي جرت اليوم الخميس في سوتشي الروسية: "هذا كان من أطول اللقاءات بيننا، تحدثنا وجها لوجه على مدار 3 ساعات، بحثنا كل القضايا المهمة. بالطبع يفهم بوتين مدى أهمية موضوع توريدات الغاز وكمياته والمرونة في هذه القضية بالنسبة إلينا، لأننا بحاجة إلى نحو 30 مليون متر مكعب من الغاز حتى أواخر فبراير، إضافة إلى 4 أو 5 ملايين في مايو ويونيو".

وتابع: "أظهر الرئيس بوتين صداقة استثنائية تجاه صربيا، تمكننا من الحصول على السعر غير القابل للتخيل بمقدار 270 دولارا خلال الأشهر الـ6 المقبلة، ما يعني أن السعر سيبقى بالنسبة لنا على نفس المستوى".

وقبل ذلك عبر بوتين، في مستهل المحادثات، عن الثقة في توقيع عقد جديد لإمدادات الغاز إلى صربيا سريعا بدلا من الحالي الذي ينتهي بنهاية العام، وقال الرئيس الروسي: "سنجد حلا يكون مقبولا بالتأكيد لدى أصدقائنا الصربيين".

المصدر: وكالات