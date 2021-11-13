الرئيس الصربي: أعول على فهم بوتين لموقفنا إزاء مسألة توريدات الغاز وسعره
Reuters Hannah McKay
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أعرب الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش عن أمله في أن يفهم بوتين أثناء لقائه معه في 25 نوفمبر، موقف بلغراد إزاء مسألة أسعار الغاز الروسي وحجم توريداته لصربيا.
وفي تصريحات متلفزة أعرب فوتشيتش، اليوم السبت، عن ثقته بأنه سيتوصل إلى تفاهم مع نظيره الروسي حول الغاز الطبيعي الروسي، مشيرا إلى أن احتياجات بلغراد من الغاز تزداد باطراد وسط التنامي السريع للاقتصاد الصربي.
وأشار فوتشيتش إلى أن بوتين كان يبدي دائما تفهما مع شواغل بلاده في اللحظات العصيبة من تاريخها، معبرا عن ثقته بأن الرئيس الروسي سيفهم موقف بلغراد فيما يتعلق بمسألة سعر الغاز وحجم توريداته لصربيا هذه المرة أيضا.
المصدر: "تاس"
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