بوتين: أولئك الذين يعرقلون "السيل الشمالي-2" يتصرفون بغباء

انتقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تأخير إطلاق خط أنبوبي الغاز "السيل الشمالي-2" الرابط بين روسيا وألمانيا، معتبرا أن أولئك الذين يمنعون عمله يتصرفون بطريقة "غبية".

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وقال بوتين، خلال اجتماع مشترك مع مجلس الدولة ومجلس العلم والتعليم، تعليقا على تقرير من رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، فلاديمير جيرينوفسكي: "فيما يتعلق بمشروع السيل الشمالي 2، نعم، أنا متفق مع تقديراتكم، وهذا أمر غبي بالنسبة إلى هؤلاء الذين لا يسمحون بعمل هذا النظام، لأن الإمدادات الإضافية للغاز إلى السوق الأوروبية بلا شك من شأنها أن تخفض السعر في البورصة".

وأشار بوتين كذلك إلى أن دولا كثيرة تخلت بنفسها عن شراء الغاز الروسي مباشرة من روسيا، مبينا: "هذا كان خيارا خاصا بهم... كان من الممكن أن ينخفض السعر بالنسبة لهم بشكل ملموس".

وقبل ذلك توقع نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن تنتهي إجراءات اعتماد "السيل الشمالي-2" في منتصف العام القادم 2022.

وكان الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد أشار سابقا إلى أن موسكو لم تحدد موعدا معينا لإدخال خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2" قيد الخدمة. وقال إن مسألة إطلاق "السيل الشمالي-2" تعتمد على المنظم الألماني.

وكان المنظم الألماني قد طالب في نوفمبر الماضي، "نورد ستريم-2"، الشركة المسؤولة عن تشغيل مشروع الغاز الروسي "السيل الشمالي-2"، بتسجيل شركة تابعة لها بألمانيا، وأشار إلى أن إجراءات اعتماد المشروع ستستمر بعد تنفيذ هذه الخطوة.

و"السيل الشمالي-2" هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز طبيعي يبلغ طول كل منهما 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، يمتدان من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

وفي 2021 أعلنت شركة الغاز الروسية "غازبروم" الانتهاء بشكل كامل من مد أنبوبي المشروع. والآن يجري العمل على إصدار التصاريح الألمانية اللازمة للمشروع للبدء بضخ الغاز.

المصدر: "تاس"