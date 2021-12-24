نوفاك يتحدث عن موعد اعتماد مشروع الغاز "السيل الشمالي-2"

توقع نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن تنتهي إجراءات اعتماد "السيل الشمالي-2" في منتصف العام القادم 2022.

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وجاء تصريح المسؤول الروسي خلال مقابلة مع قناة "روسيا 24" جرت اليوم الجمعة، تطرق خلالها نوفاك لنتائج عمل قطاع الطاقة الروسي في 2021، وتوقعاته للعام القادم 2022.

وفي وقت سابق، أشار الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن موسكو لم تحدد موعدا معينا لإدخال خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2" قيد الخدمة. وقال إن مسألة إطلاق "السيل الشمالي-2" تعتمد على المنظم الألماني.

وكان المنظم الألماني قد طالب في نوفمبر الماضي، "نورد ستريم-2"، الشركة المسؤولة عن تشغيل مشروع الغاز الروسي "السيل الشمالي-2"، بتسجيل شركة تابعة لها بألمانيا، وأشار إلى أن إجراءات اعتماد المشروع ستستمر بعد تنفيذ هذه الخطوة.

و"السيل الشمالي-2" هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز طبيعي يبلغ طول كل منهما 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، يمتدان من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

وفي 2021 أعلنت شركة الغاز الروسية "غازبروم" الانتهاء بشكل كامل من مد أنبوبي المشروع. والآن يجري العمل على إصدار التصاريح الألمانية اللازمة للمشروع للبدء بضخ الغاز.

المصدر: تاس