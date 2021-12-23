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ماسك يبيع أسهما بنحو 15 مليار دولار في "تسلا"

مال وأعمال

ماسك يبيع أسهما بنحو 15 مليار دولار في
Reuters
صورة من الأرشيف - رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك
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كشفت وثائق بورصة عن أن الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "تسلا" باع أسهم يملكها في شركة صناعة السيارات الكهربائية بقيمة 15 مليار دولار منذ بداية نوفمبر الماضي. 

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وآخر عمليات البيع تمت يوم أمس الأربعاء (22 ديسمبر 2021) حيث باع ماسك 934000 سهم يملكها في شركة "تسلا" بقيمة تزيد عن 1.2 مليار دولار.

وبذلك تكون مبيعات ماسك من أسهم "تسلا" قد بلغت مستوى 15.1 مليار دولار، منذ إعلان رجل الأعمال الأمريكي عن البدء في بيع حصة من أسهم يملكها في "تسلا". 

وفي مطلع شهر نوفمبر الماضي أجرى ماسك استطلاعا للآراء في "تويتر" عن بيع حوالي عشرة بالمئة من حيازاته في "تسلا"، الأمر الذي أدى إلى تراجع سهم "تسلا" حينها بعد أن أيدت الأغلبية فكرة البيع.

المصدر: نوفوستي

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