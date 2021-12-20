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إيلون ماسك سيدفع ضرائب تزيد قيمتها على 11 مليار دولار

مال وأعمال

إيلون ماسك سيدفع ضرائب تزيد قيمتها على 11 مليار دولار
Reuters
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قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، في تغريدة على "تويتر" أمس الأحد، إنه يعتزم تسديد أكثر من 11 مليار دولار كضرائب هذا العام.

وأضاف الملياردير: "أقول لمن يهمه ذلك: سأدفع أكثر من 11 مليار دولار كضرائب هذا العام".

في يونيو عام 2021 نشر موقع ProPublica بيانات عن مقدار ضريبة الدخل التي يدفعها المليارديرات الأمريكيون، وأثار ذلك ضجة ودعوات لفرض ضريبة الثروة عليهم، ودفع هيئة الإيرادات الداخلية الأمريكية للتحقيق في الموضوع.

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ووفقا للموقع، ضريبة الدخل التي دفعها الأثرياء الأمريكيون في 2014-2018 لا تمثل سوى نسبة قليلة من الزيادة الإجمالية في ثرواتهم.

زادت ثروة ماسك بمقدار 13.9 مليار دولار في خمس سنوات، ووصلت إيراداته إلى 1.52 مليار دولار، وبلغت ضريبة الدخل التي دفعها فقط 455 مليون دولار.

المصدر: تاس

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