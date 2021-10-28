"في النهاية سيأتون من أجلك".. إيلون ماسك ينتقد ضريبة المليارديرات الأمريكية

انتقد رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، الذي تصدر تصنيف "فوربس" للمليارديرات هذا الأسبوع، "الضريبة على المليارديرات" التي اقترحها الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي.

إقرأ المزيد

رد رجل الأعمال الأمريكي بالايجاب على تغريدة نشرت نموذجا لرسالة ناخب أمريكي تم توجيهها إلى ممثله في الكونغرس، وحث ماسك المشرعين على عدم دعم اقتراح السيناتور، رون وايدن، بفرض ضرائب على أرباح رأس المال غير المحققة.

ويرى مؤلف الرسالة أنه إذا تم البدء في فرض ضرائب على نمو ثروة المليارديرات، فبعدها سيطال الكونغرس أصحاب الملايين، ومن ثم أصحاب الاستثمارات المتواضعة جدا.

من جهته رد ماسك على ذلك قائلا: "بالضبط في النهاية، سوف تنفد أموال الآخرين، وبعد ذلك سيأتون من أجلك (مؤلف الرسالة)".

واقتربت ثروة ماسك هذا الأسبوع، وفقا لمجلة فوربس، من مستوى 300 مليار دولار، وبفضل نمو أسهم شركة "تسلا" أصبح ماسك أغنى رجل في العالم.

المصدر: نوفوستي