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ارتفاع أسعار النفط بعد بيانات أمريكية

مال وأعمال

ارتفاع أسعار النفط بعد بيانات أمريكية
Reuters
صورة تعبيرية
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صعدت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، على الرغم من المخاوف من تداعيات انتشار المتحور أوميكرون وبيانات أمريكية عن النفط.

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وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.27% إلى 71.31 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.04% إلى 74.01 دولار للبرميل.

وجاء الارتفاع رغم المخاوف من تداعيات انتشار المتحور أوميكرون، وبيانات أمريكية حول مخزونات الخام في الولايات المتحدة، والتي أشارت إلى أن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير تراجعت الأسبوع الماضي في حين ارتفعت مخزونات البنزين.

ووفقا لمصادر، أظهرت بيانات معهد البترول انخفاض مخزونات الخام بمقدار 3.7 مليون برميل وتراجعت مخزونات نواتج التقطير 849 ألف برميل.

المصدر: رويترز + بلومبرغ

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