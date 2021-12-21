النفط يرتفع أكثر من 3% رغم مخاوف "أوميكرون"

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 3 في المئة عند التسوية اليوم متعافية من انخفاض حاد شهدته في الجلسة السابقة مع تحسن الإقبال على المخاطرة، رغم المخاوف من "أوميكرون".

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارين و46 سنتا، أو 3.4 في المئة عند التسوية إلى 73.98 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارين وواحدا وخمسين سنتا، أو 3.7 في المئة عند التسوية إلى 71.12 دولار للبرميل.

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ومع حالة القلق وسط المستثمرين بشأن التفشي السريع لسلالة أوميكرون عالميا، قال تاماس فارجا، المحلل في مجال النفط بشركة "بي.في.إم أويل أسوشيتس" للسمسرة، في لندن إنه "من المرجح أن يكون التحسن محدودا، وفرض مزيد من القيود سيقابله عمليات بيع جديدة".

المصدر: "رويترز"