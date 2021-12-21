السعودية تصدر صكوكا محلية بقيمة 415 مليون ريال في ديسمبر

قال المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية اليوم الثلاثاء، إن المملكة أصدرت صكوكا محلية بقيمة 415 مليون ريال (110.55 مليون دولار) في ديسمبر الحالي.

وأوضح المركز في بيان صحفي أن الإصدار انقسم إلى شريحتين تبلغ أولاهما 200 مليون ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2029. وبلغت الشريحة الثانية 215 مليون ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2031.

المصدر: "رويترز"