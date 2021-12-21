روسيا.. إطلاق صندوق للتقنيات المتقدمة

أطلق الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة مع شركاء الأنشطة التشغيلية صندوقا للتقنيات المتقدمة، وفقا لما ذكره الصندوق اليوم الثلاثاء.

وجاء في بيان الصندوق: "يعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وشركات روسية رائدة عن إطلاق الأنشطة التشغيلية لصندوق التقنيات الصناعة والبنية التحتية المتقدمة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

كما تم إطلاق صندوق آخر للطاقة والبيئة يهدف للاستثمار في الشركات الروسية في مجال الطاقة والطاقة المتجددة والبيئة وتطوير التقنيات والمنتجات والخدمات ذات الصلة.

وتشارك في الصندوق كبريات الشركات الروسية، حيث يستثمر الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة نيابة عن الحكومة في رأس مال الصندوق 10 مليارات روبل.

المصدر: تاس