بعد تراجع.. أسعار النفط في المنطقة الخضراء

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بنحو 1% بعد أن كانت قد سجلت تراجعا في جلستي التداول السابقتين في ظل مخاوف من تراجع الطلب على الوقود بسبب أوميكرون.

وبحلول الساعة 07:40 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.8% إلى 72.09 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.05% إلى 69.33 دولار للبرميل.

وخلال جلستي التداول السابقتين، تراجعت أسعار النفط بما يقارب 4% وسط مخاوف من تراجع الطلب على الوقود في ظل انتشار متحور أميكرون ما قد يؤدي إلى فرض قيود جديدة ويعيق الانتعاش الاقتصادي.

وتشهد بعض الدول، بما في ذلك في أوروبا، ارتفاع مستوى الإصابات وبدأت دول في تشديد إجراءات الحجر الصحي.

المصدر: نوفوستي