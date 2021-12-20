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هبوط حاد في بورصة إسطنبول

مال وأعمال

هبوط حاد في بورصة إسطنبول
Reuters
صورة من الأرشيف - بورصة اسطنبول
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تراجعت مؤشرات بورصة إسطنبول قبل ساعة من الإغلاق اليوم الاثنين بنسبة 7%، تزامنا مع استمرار هبوط الليرة أمام الدولار.

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وبحلول الساعة 17:20 بتوقيت موسكو، انخفض مؤشر بورصة اسطنبول BIST100 الرئيسي بنسبة 5.5% إلى 1969.43 نقطة، وقبل ذلك كان المؤشر قد سجل تراجعا بنسبة 7.11%.

ويترافق انخفاض بورصة اسطنبول مع تراجع العملة التركية، وبلغت 17.83 ليرة للدولار، وتشهد العملة تراجعا حادا في الفترة الماضية في ظل قيام المركزي التركي بخفض أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم.

وفيما يلي منحى تداول الليرة التركية اليوم:

هبوط حاد في بورصة إسطنبول
Bloomberg

المصدر: RT

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