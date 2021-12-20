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مقاتلة روسية ضمن أفضل 10 إنجازات عالمية في مجال الطيران العسكري لعام 2021

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مقاتلة روسية ضمن أفضل 10 إنجازات عالمية في مجال الطيران العسكري لعام 2021
Sputnik
صورة من الأرشيف - المقاتلة الروسية الحديثة "كش مات"
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تم إدراج المقاتلة الروسية الحديثة "كش مات" ضمن أفضل 10 إنجازات في مجال الطيران العسكري لعام 2021، بناء على تصنيف المجلة الأمريكية Aviation Week & Space Technology.

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كذلك شملت القائمة إنجازات أخرى للطيران العسكري العالمي مثل الرحلة الأولى لـ"طائرة مسيرة" وإعادة تزويد طائرة بالوقود في الجو، والتي تم تنفيذها بواسطة الطائرات المسيرة.

وقالت المجلة إنه من المقرر أن يتم اختبار المقاتلة "كش مات" في 2023، على أن يبدأ الإنتاج التسلسلي في عام 2025.

وعرضت المقاتلة "كش مات" للمرة الأولى في معرض الطيران الدولي "ماكس 2021"، كذلك تم عرضها في معرض دبي للطيران 2021 في الإمارات.

والطائرة مزودة بتقنيات تخف حديثة، ومزودة بصواريخ "جو - جو" و"جو - سطح"، وتصل حمولتها إلى 7 أطنان، والطائرة مزودة بمحرك واحد 1.8 ماخ.

المصدر: تاس

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