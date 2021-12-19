أردوغان: سبق وأن خفضت التضخم إلى 4% وسأجدد فعل ذلك قريبا

على خلفية انهيار غير مسبوق لليرة التركية، تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بتكرار إنجازه المتمثل بخفض مستوى التضخم في بلاده بشكل حاد.

وأشار أردوغان خلال لقاء عقده مع شبان أفارقة على هامش القمة الثالثة للشراكة التركية الإفريقية، إلى أنه منذ توليه مقاليد الحكم عارض بشدة أسعار الفائدة، قائلا إنها "تزيد من فقر الفقراء وثروة الأثرياء".

وقال إنه سبق أن خفض مستوى التضخم في بلاده الذي يتجاوز حاليا 21 بالمائة إلى حوالي أربعة بالمائة، مشددا على أنه يعتزم فعل ذلك مجددا قريبا.

وأبدى الزعيم التركي قناعته بأن سبب التخضم يعود إلى أسعار الفائدة، مشيرا إلى أنه "لن يسمح لأسعار الفائدة بسحق المواطنين"

وشدد أردوغان على أن حكومته تواصل بحزم سياسته المبنية على أسعار الفائدة المنخفضة، مضيفا أنها تمثل جزء من "حرب الاستقلال الاقتصادي" التي "تستمر بنجاح".

وجاءت هذه التصريحات في وقت سجلت فيه الليرة التركية تراجعا غير مسبوق الجمعة الماضي أمام الدولار الأمريكي.

وخسرت العملة التركية منذ مطلع العام الجاري نحو 55 بالمائة من قيمتها، 37 بالمائة منها خلال آخر 30 يوما.

المصدر: "الأناضول" + "رويترز"