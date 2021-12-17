انخفاض أسعار الوقود الأزرق في أوروبا

تراجعت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الجمعة، وسط حالة من التقلبات تشهدها تداولات عقود الوقود الأزرق الأسبوع الجاري في البورصات الأوروبية.

وذكرت وكالة "تاس" أن أسعار العقود الآجلة للغاز تراجعت في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 11% إلى دون مستوى 1500 دولار لكل ألف متر مكعب.

وتشهد أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعا منذ عدة أشهر في ظل زيادة الطلب على الغاز وتراجع مخزونات الوقود الأزرق.

المصدر: RT + تاس