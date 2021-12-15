التضخم في بريطانيا عند أعلى مستوى منذ 10 سنوات

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى أعلى مستوى منذ أكثر من 10 سنوات في نوفمبر 2021، إذ قفز إلى 5.1% من 4.2% في أكتوبر 2021.

وقال مكتب الإحصاءات في المملكة المتحدة إن ضغوط الأسعار من مجموعة واسعة من السلع والخدمات، وخاصة البنزين والملابس والأحذية، كانت وراء هذا الارتفاع.

وتجاوزت القراءة كل التوقعات في استطلاع أجرته "رويترز" لاقتصاديين كان قد أشار إلى زيادة بنسبة 4.7%.

وتوقع صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء أن يصل التضخم في بريطانيا إلى نحو 5.5% في الربع الثاني من العام المقبل، في أعلى مستوى له منذ 30 عاما.

ولا ينتظر معظم الاقتصاديين أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة غدا الخميس بسبب عدم اليقين المحيط بتأثير المتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

المصدر: رويترز