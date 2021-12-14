مصر وروسيا تبحثان مشروعا ضخما

أعلنت وزارة التموين المصرية، أن الوزير علي المصيلحي ناقش مع نائب وزير الزراعة الروسي سيرغي ليفين، تأسيس شركة مصرية روسية مشتركة لتداول الحبوب في مصر.

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ووفقا لبيان وزارة التموين المصري، فقد بحث الجانبان إمكانية تأسيس شركة مصرية روسية مشتركة لتداول الحبوب في مصر لتكون نواه ‏لتحقيق الاستقرار في السلع الإستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي ‏لمصر وبعض الدول المجاورة عربيا وإفريقيا.

وتطرق الجانبان للمشاركة فيما يتم تطويره من جانب ‏الشركة القابضة للصناعات الغذائية كمصانع الزيوت والأغذية ‏المحفوظة وشركات السكر، بالإضافة لعمل شراكة ‏روسية مصرية لإنشاء خزانات لزيوت الطعام، وكذلك إنشاء منطقة حرة لوجيستية ‏مع الجانب الروسي لتخزين الاقماح في مصر، كمرحلة أولي مليون ‏طن في السنة داخل الصوامع المصرية لصالح مصر وبعض الدول ‏المجاورة، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في تعظيم المخزون ‏الاستراتيجي لمصر من القمح وتقليل الكلفة في الشحن وكذلك حلقات ‏التداول.

واتفقا ‏على عمل لجنة مشتركة بين البلدين برعاية السفارة الروسية في ‏مصر لمتابعة تنفيذ هذه المقترحات ودراستها بشكل تفصيلي لتوقيع ‏بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم.

المصدر: RT