لبنان يسجل ارتفاعا جديدا بأسعار المحروقات

سجلت أسعار المحروقات في لبنان، اليوم الجمعة، ارتفاعا جديدا، وسط ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء وإعلان المصرف المركزي عن تحديد سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية.

وأظهر جدول الأسعار الذي نشرته وزارة الطاقة اللبنانية، ارتفاع أسعار البنزين 95 أوكتان 5400 ليرة و98 أوكتان 5800 ليرة، سعر المازوت 20900 ليرة، كذلك سعر الغاز 17300 ليرة.

وقد أصبحت الأسعار على الشكل التالي:



- صفيحة البنزين 95 أوكتان: 308000 ليرة لبنانية.



- صفيحة البنزين 98 أوكتان: 318600 ليرة لبنانية.



- المازوت: 321100 ليرة لبنانية.



- قارورة الغاز: 279800 ليرة لبنانية.

وفي هذا السياق، عزا عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس سبب الارتفاع إلى "طلب مصرف لبنان تأمين 15% من الدولار نقدا بدلا من 10% من سعر الصفيحة، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء".

وأوضح أن "أسعار المحروقات المستوردة والمحتسبة بالدولار بقيت على حالها، وهي 594.70 دولار للألف ليتر بنزين، إلا أن احتساب 15% بالدولار بدلا من 10% في جدول تركيب الأسعار على سعر السوق الحرة، ويتوجب على الشركات المستوردة تأمينها، شكّل سببا أساسيا لارتفاع الأسعار".



المصدر: LBC + MTV