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مصر.. التضخم ينخفض إلى مستوى جديد

مال وأعمال

مصر.. التضخم ينخفض إلى مستوى جديد
Globallookpress
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أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض إلى 5.6 بالمئة في نوفمبر الماضي.

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وانخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 5.6 بالمئة في نوفمبر على أساس سنوي، من 6.3 بالمئة في أكتوبر، حيث أنه لا يزال التضخم في نطاق خمسة إلى تسعة بالمئة الذي حدده البنك المركزي.

وتباطأ التضخم الشهري إلى 0.1 بالمئة مقابل 1.5 بالمئة في أكتوبر/ تشرين الأول ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية.

وقالت شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية في مذكرة لمحلل: "نرى أن التضخم في شهر نوفمبر يعكس إلى حد كبير تباطؤ عوامل العرض والطلب وبصورة أقل اندماجا بين عوامل رفع التكلفة".

المصدر: رويترز

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