سوريا تعيد فتح كافة موانئها

أعلنت المديرية العامة للموانىء السورية، اليوم الخميس، إعادة افتتاح كل الموانئ البحرية في المنطقة الساحلية، وذلك بعد إغلاقها أمس جراء سوء الأحوال الجوية.

ووفقا لبيان نشرته وزارة النقل السورية اليوم في صفحتها على "فيسبوك" فإن الموانئ السورية أعيد تشغيلها اليوم في الساعة 08:00 صباحا وذلك مع انحسار الفعالية الجوية واستقرارها.

وقررت السلطات السورية المختصة أمس الأربعاء إغلاق الموانئ أمام الملاحة والصيد جراء الأحوال الجوية السائدة.

وشهدت المنطقة الساحلية في الأيام الماضية منخفضا جويا وأمطارا غزيرة، مع نشاط الرياح العالية في المنطقة.

المصدر: RT