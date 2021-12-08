بورصة موسكو تصعد بعد قمة بوتين وبايدن

ارتفعت بورصة موسكو في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك بعد قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، التي تمت أمس وبحثت بشكل خاص الوضع المحيط بأوكرانيا.

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وبحلول الساعة 10:15 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر الأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.97% إلى 3910.85 نقطة.

فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 1.28% إلى 1669.10 نقطة.

كذلك تراجع سعر صرف الدولار بواقع 10 كوبيكات إلى 74 روبلا، وفقا لبيانات بورصة موسكو، وسعر صرف العملة الروسية مستقر على الرغم من التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات تستهدف النظام المالي الروسي إذا "اشتعل الصراع العسكري مع أوكرانيا".

المصدر: نوفوستي