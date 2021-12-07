وسائل إعلام: شبهات فساد تلاحق عقود طاقة في أوكرانيا عبر الإمارات

تحدثت وسائل إعلام عن شبهات فساد تطال عقودا في أوكرانيا يتم بموجبها شراء الكهرباء البيلاروسية عبر شركات بالإمارات، وأشارت إلى أن الشبهات تصل إلى الدائرة المقربة من الرئيس الأوكراني.

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وذكرت وكالة "نوفوستي" أن الفضيحة تتعلق بشراء الطاقة الكهربائية من بيلاروس، التي لا تعترف كييف برئيسها ألكسندر لوكاشينكو. وأشارت إلى أن أوكرانيا تشتري الطاقة الكهربائية عبر خطة يطلق عليها تقليديا "Offshore Plus" أو "Dubai Plus".

وأضافت الوكالة أن شخصية تعد مقربة من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تلعب دورا رئيسيا في الخطة عبر شركات في الإمارات، والحديث يدور عن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "خادم الشعب" الحاكم في أوكرانيا، دافيد أراخاميا.

وعن طبيعة دور شركات في الإمارات بعملية شراء الطاقة بين أوكرانيا والإمارات، أشارت "نوفوستي" إلى أن شركة الطاقة البيلاروسية "بيل أنيرغو" تبيع الطاقة الكهربائية إلى Vector Energy Innovation FZCO، وهي شركة مسجلة في الإمارات، بسعر 59 دولارا لكل ميغاواط ساعة، فيما تقوم الأخيرة ببيع الطاقة بسعر 100 دولار لـTET Group التي تم تأسيسها مؤخرا في أوكرانيا. وتبيع TET Group الطاقة الكهربائية البيلاروسية بسعر حوالي 105-108 دولارات لكل ميغاواط ساعة في بيلاروس.

وفي وقت سابق، أعلنت أوكرانيا رفض شراء الكهرباء من محطات الطاقة الكهروذرية في بيلاروس، كما أشارت كييف إلى ضرورة التخلي عن استيراد الكهرباء من روسيا وبيلاروس وضرورة الانضمام إلى شبكة الطاقة الأوروبية.

المصدر: نوفوستي