بيلاروس تستأنف توريد الكهرباء إلى أوكرانيا

قال المكتب الصحفي لوزارة الطاقة في بيلاروس، في بيان له اليوم، إن الدولة استأنفت توريد الكهرباء إلى أوكرانيا، وسيستمر تنفيذ ذلك خلال شهر نوفمبر.

وأضاف البيان: "بدأت الكهرباء البيلاروسية، في دخول نظام الطاقة الأوكراني في 6 نوفمبر.

ووفقا للعقد الموقع، سيتم توريد الطاقة الكهربائية إلى أوكرانيا، خلال شهر نوفمبر". وأوضحت وزارة الطاقة البيلاروسية، أن مينسك بالذات وضعت جدول التسليم، مع الأخذ في الاعتبار القدرات والإمكانيات الفنية المتاحة: نظم تشغيل وعمل شبكة الطاقة وقدرة معدات التوليد.

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في وقت سابق، ذكرت شركة "أوكر إينرغو" أن أوكرانيا اضطرت لاستخدام المساعدة الطارئة من منظومة الطاقة في بيلاروس، واستجرت حوالي 3500 ميجاوات/ ساعة.

المصدر: تاس