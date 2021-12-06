وزير النفط العراقي: نتوقع أن يتجاوز سعر الخام 75 دولارا للبرميل

رجح وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار أن يتجاوز سعر النفط الخام 75 دولارا للبرميل.

وقال في مقابلة مع التلفزيون العراقي الرسمي إن "أوبك تحاول أن تسيطر على سوق الطاقة بشكل إيجابي يحافظ على مصالح جميع الأطراف من منتجين ومستهلكين".

وأضاف: "أسعار النفط الحالية غير مناسبة للمنتجين، ونحن نتوقع أن تعود الأسعار إلى حالة استقرار في الأشهر المقبلة".

وتابع: "على الرغم من وجود مؤشرات على انخفاض استهلاك الخام، فإن أوبك قررت التمسك بسياستها الحالية ومواصلة زيادة الإمدادات 400 ألف برميل يوميا على أساس شهري لإيمانها بأن الهدف هو تحقيق استقرار في كميات المعروض واعتقادها بأن الانخفاض غير حقيقي، وأنه لابد من تعافي السوق".

وارتفعت أسعار النفط ما يزيد عن 4% يوم الاثنين بفضل آمال في أن متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا أقل ضررا على الاقتصاد، إذا ثبت أن "أعراضه طفيفة في الغالب ومع إبداء أعضاء بمنظمة أوبك الثقة في السوق".

المصدر: "رويترز"