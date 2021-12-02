 
مباشر

أسعار النفط تنخفض بعد توافق "أوبك+" على زيادة الإنتاج

مال وأعمال

أسعار النفط تنخفض بعد توافق
Reuters
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rvbu

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، وهبطت العقود الآجلة لخام "برنت" دون مستوى 67 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 23 أغسطس الماضي.

وجاء الهبوط بعد أن قال مصدران في "أوبك+" اليوم إن المجموعة وافقت على المضي قدما في زيادة إنتاج النفط في يناير المقبل بمقدار 400 ألف برميل يوميا.

وعقدت مجموعة "أوبك+" اجتماعا اليوم لبحث الأوضاع في سوق النفط العالمية، وسط مخاوف من تراجع الطلب على الخام بسبب متحور كورونا الجديد "أوميكرون".

يتبع..

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا