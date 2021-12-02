أسعار النفط تنخفض بعد توافق "أوبك+" على زيادة الإنتاج

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، وهبطت العقود الآجلة لخام "برنت" دون مستوى 67 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 23 أغسطس الماضي.

وجاء الهبوط بعد أن قال مصدران في "أوبك+" اليوم إن المجموعة وافقت على المضي قدما في زيادة إنتاج النفط في يناير المقبل بمقدار 400 ألف برميل يوميا.

وعقدت مجموعة "أوبك+" اجتماعا اليوم لبحث الأوضاع في سوق النفط العالمية، وسط مخاوف من تراجع الطلب على الخام بسبب متحور كورونا الجديد "أوميكرون".

يتبع..