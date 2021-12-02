أسعار النفط تنخفض بعد توافق "أوبك+" على زيادة الإنتاج
Reuters
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تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، وهبطت العقود الآجلة لخام "برنت" دون مستوى 67 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 23 أغسطس الماضي.
وجاء الهبوط بعد أن قال مصدران في "أوبك+" اليوم إن المجموعة وافقت على المضي قدما في زيادة إنتاج النفط في يناير المقبل بمقدار 400 ألف برميل يوميا.
وعقدت مجموعة "أوبك+" اجتماعا اليوم لبحث الأوضاع في سوق النفط العالمية، وسط مخاوف من تراجع الطلب على الخام بسبب متحور كورونا الجديد "أوميكرون".
يتبع..
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