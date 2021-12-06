المركزي المصري يبيع أذون خزانة لأجل عام بمليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الاثنين بيع أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة مليار دولار وعند متوسط عائد 2.995 بالمئة.

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وأضاف البنك أن تسوية العطاء ستكون غدا الثلاثاء.

كما أعلن البنك عن أسعار الفائدة على سندات الخزانة في طرح يوم الاثنين الماضي، حيث تراوحت بين 13.8% لسندات الخزانة التي تبلغ مدتها عامين، ونحو 14.5% لسندات الخزانة التي تبلغ مدتها 5 سنوات، بينما بلغ سعر الفائدة على سندات الخزانة التي تبلغ مدتها 10 سنوات نحو 14.7%.

وطرح البنك المركزي المصري اليوم الاثنين 6 ديسمبر 2021 سندات الخزانة بقيمة 10.250 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة.

ويطرح البنك المركزي المصري، أذون وسندات الخزانة لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

وتلجأ الحكومة لتمويل عجز الموازنة من خلال طرح سندات وأذون الخزانة كأدوات استدانة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وتعد سندات الخزانة من أدوات الدين طويلة الأجل حيث تتراوح آجالها بين أكثر من عام، وحتى 15 عاما.

وأكدت البيانات الرسمية المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 9.5 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 750 مليون جنيه لأجل 7 سنوات.

يذكر أن عائدات البنك المركزي المصري، من القروض والأرصدة لدى البنوك، بجانب عائدات أذون وسندات الخزانة ارتفعت إلى 145.387 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2019، مقابل 118.875 مليار جنيه في 30 يونيو 2018 بزيادة بلغت قيمتها 26.512 مليار جنيه.

وأوضحت القوائم المالية البنك المركزي المصري، ارتفاع عائدات البنك المركزي من القروض والأرصدة لدى البنوك إلى 18.7 مليار جنيه في نهاية يونيو 2019، مقابل 11.6 مليار جنيه في 30 يونيو 2018، بزيادة بلغت قيمتها 7.11 مليار جنيه، وارتفاع عائد أذون الخزانة والسندات إلى 126.6 مليار جنيه مقابل 107.2 مليار جنيه، بزيادة بلغت 19.4 مليار جنيه.

المصدر: أخبار اليوم + رويترز