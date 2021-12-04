روسيا تسلط الضوء على جوانب التعاون الاقتصادي مع الإمارات وحجم التبادل التجاري معها

قال رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، إن حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات بلغ في عام 2020 مستوى قياسيا ووصل إلى 3.3 مليار دولار .

وذكر ميشوستين، اليوم السبت خلال حفل افتتاح اليوم الوطني لروسيا في "إكسبو 2020 " في دبي، أن هذا المؤشر "نما خلال عشرة أشهر من هذا العام بنسبة 75٪ تقريبا وتجاوز 4 مليارات دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق".

واعتبر ميشوستين، إشارة رمزية تزامن يوم روسيا في المعرض العالمي العالمي مع الاحتفال بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات، وقال: "ترتبط الدولتان بعلاقات ودية وشراكة تتطور بشكل مطرد".

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وأضاف رئيس الوزراء: "إلى جانب العلاقات التجارية، يتوسع التعاون الاستثماري بشكل نشط، ونقوم بتنفيذ مشاريع واسعة النطاق في مجال الطاقة وبناء الطائرات وغيرها من الصناعات عالية التقنية، وننتج بشكل مشترك سيارات Aurus الفاخرة، وهناك احتمالات جيدة لزيادة التعاون في مجال الطاقة النووية والفضاء".

وأشار إلى أن موسكو، تولي أهمية كبيرة لتعزيز الاتصالات الإنسانية، وتوسيع التبادلات التعليمية والسياحية والتعاون في مجال مكافحة فيروس كورونا.

المصدر: تاس