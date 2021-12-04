انطلاق فعاليات اليوم الوطني لروسيا في "إكسبو دبي 2020"

يحتفل معرض "إكسبو دبي 2020" اليوم السبت، باليوم الوطني لروسيا، وذلك بمشاركة رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين.

وخلال الاحتفال سيقدم الجناح الروسي مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة، التي تعكس التراث والحضارة الروسية.

وانطلق في الإمارات في مطلع أكتوبر الماضي "معرض إكسبو 2020" الذي ستستمر فعالياته حتى نهاية مارس المقبل، وينعقد المعرض تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل".

وخلال المعرض سيقدم المشاركون من أكثر من 190 دولة، بما في ذلك روسيا، تقنيات التعلم الآلي المتقدمة والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بالإضافة إلى أحدث التطورات التكنولوجية في مختلف المجالات.

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