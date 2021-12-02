"فيتش" تعدل نظرتها لتركيا إلى سلبية وتؤكد تصنيفها عند "-bb"

عدلت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للاقتصاد التركي إلى سلبية، وأكدت تصنيف تركيا عند "-bb".

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كما خفضت نظرتها المستقبلية لقدرة تركيا على السداد على الأمد الطويل من مستقرة إلى سلبية.

وقالت "فيتش" إن تعديل نظرة تركيا يعكس اتباع البنك المركزي التركي سياسة التيسير النقدي قبل أوانها.

وأوضحت أن تقييمها يعكس ضعف مصداقية السياسة النقدية وارتفاع التضخم وقلة السيولة الخارجية والمخاطر الجيوسياسية.

وتوقعت أن يرتفع التضخم في تركيا إلى 25 في المئة حتى نهاية العام الجاري.

المصدر: رويترز