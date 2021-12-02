الكرملين يعلق على معدل التضخم في روسيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسي دميتري بيسكوف، إن التضخم المالي المرتفع، يشكل قلقا للسلطات الروسية، وتجري مناقشة الموضوع خلال الاجتماعات مع الرئيس فلاديمير بوتين.

وذكر بيسكوف، أن الحكومة الروسية تتخذ التدابير اللازمة لكبح وتيرة التضخم التي باتت أعلى مما كان مخططا، وهي تعمل على منع حدوث زيادات حادة في الأسعار.

وأضاف بيسكوف: "لا يوجد ارتفاع حاد في التضخم، رغم أن التضخم بحد ذاته مرتفع - نعم، هذا أمر مثير للقلق. تجري متابعة القضية وهي ثابتة على جدول أعمال رئيس الدولة والحكومة. ويناقش هذا الأمر باستمرار في اجتماعات حول القضايا الاقتصادية".

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وشدد بيسكوف، على أن "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تسمح في الواقع بتجنب حدوث ارتفاعات حادة في التضخم، رغم أن التضخم مرتفع، وهو أعلى مما نود، أعلى مما كان مخططا له".

ووفقا له لهذا عواقب سلبية، ولكن العمل يجري لمنع القفزات المفاجئة".

ووفقا لوزارة التنمية الاقتصادية الروسية، تسارع التضخم في روسيا مع حلول 29 نوفمبر إلى 8.38٪ من 8.05٪ في الأسبوع السابق.

المصدر: نوفوستي