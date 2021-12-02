ميشوستين: نمو الناتج الداخلي الإجمالي لدول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في العام الجاري 4%

قال رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين، إن الناتج الداخلي الإجمالي للدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، سينمو بنسبة 4٪ في عام 2021.

وأضاف ميشوستين، في كلمته اليوم أمام الكونغرس الأوراسي الثاني: "تتغلب دول الاتحاد الخمس على عواقب انتشار الفيروس التاجي. ننهي العام الحالي بمؤشرات جيدة تجاوزت مستوى ما قبل الجائحة. ووفقا لبنك التنمية الأوراسي، سينمو الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الاقتصادي الأوراسي بنسبة 4٪ هذا العام".

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وتابع ميشوستين: "تظهر التجارة المتبادلة بين دول الاتحاد انتعاشا سريعا، وازدادت في الفترة من يناير إلى سبتمبر بمقدار الثلث تقريبا. وبحلول نهاية العام، قد تزيد بأكثر من 10٪، لتتجاوز مؤشرات عام ما قبل الوباء".

ووصف رئيس الوزراء الروسي، هذا المؤتمر بالمنبر المطلوب لمناقشة أهم القضايا وتعميق التعاون داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وأشار إلى أن ممثلين عن الهيئات الحكومية ودوائر الأعمال والأوساط العلمية والخبراء، يشاركون في هذه المناقشة.

وقال ميشوستين: "في الحوار المفتوح، تظهر فرصة لتقديم الرؤية حول كيفية تحقيق التنمية المستدامة لمنطقتنا المشتركة، وتحسين رفاهية المواطنين".

وشدد على ضرورة تنفيذ إجراءات منسقة من أجل الحفاظ على الزخم المكتسب، ولتحقيق نجاحات جديدة في التكامل.

وأكد "ضرورة إزالة العوائق أمام حركة السلع والخدمات والاستثمارات والعمالة، لخلق فرص جديدة لمبادرات مشتركة في مختلف المجالات".

المصدر: تاس