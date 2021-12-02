معرض الدفاع "إيديكس 2021".. مسؤول روسي يتحدث عن إنشاء مركز في مصر لصيانة المروحيات الروسية

تحدث أوليغ سالابوف مدير خدمات ما بعد البيع في شركة "مروحيات روسيا" عن أوجه التعاون بين شركته ومصر، مشيرا إلى أنه تم في مصر إنشاء مركز لصيانة المروحيات الروسية.

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وجاء ذلك على هامش مشاركته في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021 " في مصر، حيث تشارك روسيا بفعالية وتعرض معدات عسكرية وأسلحة مختلفة، بما في ذلك المروحيات.

وفي البداية أشار المسؤول في "مروحيات روسيا" وهي جزء من مجموعة "روستيخ"، في مقابلة مع RT، إلى أن "مروحيات روسيا" تقدم مجموعة واسعة من طائرات الهيلكوبتر العسكرية والمدنية

وقال: "نحن نوحد شبكة من مكاتب التصميم التابعة لمصانع إنتاج طائرات الهيلكوبتر وصيانتها وإصلاحها ونقدم مجموعة واسعة من طائرات الهيلكوبتر بدء من الطائرات الصغيرة إلى الأكبر في العالم، وهي (مي 26) التي بوسعها نقل شحنات تصل إلى 22 طنا".

وعن التعاون بين الشركة ومصر، قال سالابوف إن "شركة (مروحيات روسيا) تعد الرائدة عالميا في تطوير وإنتاج طائرات الهيلكوبتر لدينا تاريخ طويل من التعاون مع مصر. فالقوات الجوية المصرية تشغل نسبيا أسطولا كبيرا من طائرات الهيلكوبتر روسية الصنع وبالإضافة لذلك فقد أنشأنا في مصر مصنعا (مركزا) لصيانتها وذلك بالاشتراك مع منظمة الصيانة ومصنع حلوان للصناعات المتطورة".

وأشار المسؤول الروسي إلى أن الجانب المصري يتمتع في الوقت الحالي بالقدرة على إصلاح وصيانة طائرات الهيلكوبتر الروسية.

وقدمت "روس أوبورن أكسبورت"، الشركة المسؤولة عن تصدير معظم الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية، عرضا واسع النطاق لمنتجات شركات الدفاع الروسي في المعرض الدولي لصناعة الدفاع "إيديكس 2021"، المنعقد في القاهرة في الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر من هذا العام.

وقال ألكسندر ميخييف مدير عام شركة "روس أوبورن أكسبورت"، التي تدخل مع "مروحيات روسيا" في مجموعة شركات "روستيخ" الروسية: "مصر تعد أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لروسيا. التعاون العسكري التقني بين بلدينا له تاريخ طويل ويتطور باستمرار وفقا لاتجاهات السوق العالمية".

وفي الجناح، الذي نظمته "روس أوبورن أكسبورت"، عرضت 7 شركات روسية كبيرة لتصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية منتجاتها في المعرض المصري للصناعات العسكرية والدفاعية.

وتم عرض في الجناح الروسي أكثر من 350 عينة من الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية، منها هليكوبتر للنقل والطائرة Mi-35 M.

ويشارك في معرض "إيديكس 2021" أكثر من 400 شركة من حوالي 42 دولة، ويعد الحدث أول معرض دفاعي دولي يقام على أرض مصر، وأقيمت النسخة الأولى منه في العام 2018، وكان مخططا أن يقام المعرض كل عامين، غير أن تفشى وباء فيروس كورونا عالميا حال دون ذلك.

المصدر: RT