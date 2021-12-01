مشاركة روسية بمعرض "أيديكس 2021"
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في القاهرة يشهد المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021 " مشاركة العديد من الشركات الروسية والتي تعرض معدات واسلحة مختلفة
في القاهرة يشهد المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021 " مشاركة العديد من الشركات الروسية والتي تعرض معدات واسلحة مختلفة
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