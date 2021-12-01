"المنصور" المصرية و"جنرال موتورز" تدرسان تصنيع سيارات كهربائية في مصر

أعلن محمد منصور رئيس مجلس إدارة شركة "المنصور" المصرية للسيارات عن إبرام اتفاق مع شركة "جنرال موتورز" الأمريكية حول دراسة التصنيع المشترك للسيارات الكهربائية في مصر.

وقال منصور في تصريح إنه بموجب مذكرة جرى توقيعها اليوم ستدرس الشركتان متطلبات الإنتاج وأحجامه والحوافز التي ربما يتم طلبها من الحكومة، دون أن يحدد الشكل الذي قد تتخذه تلك الحوافز.

وأوضح أنه سيكون "دعما حكوميا من نوع ما لنرى كيف يمكننا العمل معا. سيكون ذلك استثمارا رأسماليا جديدا من جانبنا، وبالطبع نأمل أن تكون مصر مركزا للتصدير إلى إفريقيا".

وتابع: "سنبدأ بفريق ونأمل في غضون الشهرين أو الأشهر الثلاثة المقبلة، في أن نخرج بدراسة عملية لتقديمها إلى الحكومة المصرية".

وقال ستيف كيفر رئيس "جنرال موتورز" في بيان حول الاتفاق إن "الشراكة مع شركة المنصور بالغة الأهمية لاستراتيجية النمو العالمي لشركة صناعة السيارات الأمريكية".

وقالت وزارة قطاع الأعمال العام المصرية الشهر الماضي إن الحكومة مستعدة لدفع دعم بقيمة 50 ألف جنيه مصري (3190 دولارا) لمن يشتري سيارة كهربائية محلية الصنع.

وتخطط الحكومة لبناء شبكة من 3000 محطة لشحن السيارات الكهربائية في أنحاء القاهرة والإسكندرية خلال العامين المقبلين.

وقالت الوزارة إن شركة النصر للسيارات المملوكة للدولة علّقت خطة لصنع سيارات كهربائية بالشراكة مع شركة صناعة السيارات الصينية "دونغ فينغ"، لكنها تدرس إيجاد شركاء آخرين.

والمنصور للسيارات هي وكيل "جنرال موتورز" في مصر منذ عام 1975، وتصنّع سيارات جنرال موتورز منذ عام 1983 من خلال شركتهما المشتركة "جنرال موتورز مصر".

وقال منصور في تصريح لوكالة "رويترز" قبل حفل التوقيع اليوم الأربعاء "يجب أن نكون في الطليعة.. وهذا ما نفعله".

المصدر: "رويترز"