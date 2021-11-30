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سلالة "أوميكرون" تزيد من جاذبية الذهب

مال وأعمال

سلالة
Reuters
صورة تعبيرية
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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بعد أن دعمت المخاوف بشأن تأثير سلالة "أوميكرون" من فيروس كورونا، التي قد تكون مقاومة للقاحات، جاذبية الذهب كملاذ آمن.

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وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت موسكو، صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.42% إلى 1792.18 دولار للأونصة، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.43% إلى 1792.90 دولار للأونصة.

وقال رئيس شركة "مودرنا" للأدوية لصحيفة "فاينانشال تايمز" إنه من غير المرجح أن تكون اللقاحات ضد فيروس كورونا فعالة في مواجهة المتحور الجديد"أوميكرون" بنفس درجة فاعليتها في مواجهة المتحور السابق "دلتا".

المصدر: رويترز + بلومبرغ

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