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اليابان تؤكد أول إصابة بالمتحور الجديد "أوميكرون"

أسعار النفط تهبط إلى أدنى مستوى في 3 أشهر

مال وأعمال

أسعار النفط تهبط إلى أدنى مستوى في 3 أشهر
Reuters
صورة تعبيرية
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تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث هبط مزيج "برنت" العالمي دون مستوى 71 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى في نحو 3 أشهر.

وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 3.55% إلى 70.83 دولار للبرميل. فيما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 3.39% إلى 67.58 دولار للبرميل.

أسعار النفط تهبط إلى أدنى مستوى في 3 أشهر
bloomberg

وبذلك تكون أسعار النفط قد تخلت عن المكاسب التي حققتها أمس، وجاء الهبوط وسط مخاوف اقتصادية من تأثير السلالة الجديدة لفيروس كورونا على الطلب من الخام.

وقال رئيس شركة "مودرنا" للأدوية لصحيفة "فاينانشال تايمز" إنه من غير المرجح أن تكون لقاحات كوفيد-19 فعالة في مواجهة "أوميكرون" بنفس درجة فاعليتها في مواجهة المتحور السابق دلتا.

المصدر: رويترز + تاس

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