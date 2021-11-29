أردوغان يؤكد أنه لن يتراجع أبدا عن خفض أسعار الفائدة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لن يؤيد مطلقا رفع أسعار الفائدة وإنه"لن يتراجع أبدا عن ذلك"مجددا موقفه الداعم للتخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة التي تسببت بهبوط قيمة الليرة

ونقلت قناة (إن.تي.في) عن أردوغان قوله للصحفيين أثناء رحلة العودة من زيارة لتركمانستان: "إن تقلبات سعر الصرف الأخيرة لم تكن قائمة على أسس اقتصادية، وإن أنقرة مستعدة لتقديم الدعم اللازم لتعزيز الاستثمارات، وتحديدا من خلال البنوك الحكومية".

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كما نقلت عنه القناة التلفزيونية قوله إنه لم يغير رأيه بأن رفع أسعار الفائدة يسبب التضخم، مضيفا أنه يتوقع انخفاض التضخم قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2023.

وخسرت الليرة ما يصل إلى 45% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام، وجاءت معظم تلك الخسائر بعد أن صعد أردوغان من دفاعه عن موقفه إزاء السياسة النقدية. وخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة 400 نقطة أساس منذ سبتمبر، على الرغم وصول معدل التضخم السنوي إلى 20% تقريبا.

المصدر: رويترز