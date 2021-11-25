قفزة في الصادرات القطرية

كشفت بيانات رسمية قطرية، اليوم الخميس، عن ارتفاع ملحوظ في الصادرات، إلى جانب ارتفاع الفائض التجاري.

وأظهرت البيانات أن فائض قطر التجاري في أكتوبر الماضي زاد 200.6% على أساس سنوي.

فيما بلغت قيمة إجمالي صادرات قطر من السلع في الشهر نفسه حوالي 30.1 مليار ريال، بزيادة 96.4% على أساس سنوي.

كذلك أشارت البيانات إلى أن إجمالي واردات قطر في أكتوبر 2021 بلغ حوالي 8.9 مليار ريال، بزيادة 7.6% على أساس سنوي.

المصدر: رويترز





