قفزة في الصادرات القطرية
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rtiv
كشفت بيانات رسمية قطرية، اليوم الخميس، عن ارتفاع ملحوظ في الصادرات، إلى جانب ارتفاع الفائض التجاري.
وأظهرت البيانات أن فائض قطر التجاري في أكتوبر الماضي زاد 200.6% على أساس سنوي.
فيما بلغت قيمة إجمالي صادرات قطر من السلع في الشهر نفسه حوالي 30.1 مليار ريال، بزيادة 96.4% على أساس سنوي.
كذلك أشارت البيانات إلى أن إجمالي واردات قطر في أكتوبر 2021 بلغ حوالي 8.9 مليار ريال، بزيادة 7.6% على أساس سنوي.
المصدر: رويترز
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.