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قفزة في الصادرات القطرية

مال وأعمال

قفزة في الصادرات القطرية
Reuters
صورة تعبيرية
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كشفت بيانات رسمية قطرية، اليوم الخميس، عن ارتفاع ملحوظ في الصادرات، إلى جانب ارتفاع الفائض التجاري.

وأظهرت البيانات أن فائض قطر التجاري في أكتوبر الماضي زاد 200.6% على أساس سنوي.

فيما بلغت قيمة إجمالي صادرات قطر من السلع في الشهر نفسه حوالي 30.1 مليار ريال، بزيادة 96.4% على أساس سنوي.

كذلك أشارت البيانات إلى أن  إجمالي واردات قطر في أكتوبر 2021 بلغ حوالي 8.9 مليار ريال، بزيادة 7.6% على أساس سنوي.

المصدر: رويترز



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