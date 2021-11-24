بشكل استثنائي.. "غازبروم" الروسية تمنح مولدوفا مدة إضافية لسداد دين الغاز

وافقت شركة "غازبروم" الروسية على منح مولدوفا فترة زمنية إضافية لسداد ديونها، وذلك بعد أن كانت قد حذرتها بوقف الإمدادات اليوم ما لم يتم سداد مستحقات توريد الغاز الطبيعي.

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وقال الناطق باسم الشركة الروسية سيرغي كوبريانوف، في بيان صحفي الأربعاء، إن "غازبروم" وافقت بشكل استثنائي على منح مولدوفا فترة زمنية إضافية لسداد ثمن إمدادات الغاز.

وأضاف كوبريانوف أن مولدوفا طلبت من "غازبروم" فترة زمنية إضافية لسداد الدين بشكل كامل، وتعهدت بسداده في 26 نوفمبر الجاري أي بعد يومين.

وفي ظل ذلك أعربت "غازبروم" عن أملها في وفاء مولدوفا بالتزاماتها بموجب العقد المبرم بين الجانبين بالمستقبل، بالإضافة لسداد المستحقات الحالية في الوقت المحدد.

وقبل ذلك ذكرت وكالة "نوفوستي" أن رئيسة وزراء مولدوفا ناتاليا جافريليتسا طلبت من البرلمان في مولدوفا تخصيص أموال لسداد ديون "غازبروم".

وكانت شركة "غازبروم"، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، قد أملهت مولدوفا مهلة 48 ساعة لسداد الديون، وكان من المفترض أن تنتهي المهلة اليوم لو لم يتم منح مالدوفا مدة إضافية.

وقبل يومين حذرت الشركة الروسية مولدوفا من أنها ستقطع إمدادات الغاز في حال لم تسدد مستحقاتها.

وقالت شركة "غازبروم"، إنها أخطرت مولدوفا باحتمال وقف إمدادات الغاز إذا لم تدفع الفاتورة الصادرة لشهري أكتوبر ونوفمبر من 2021 في غضون الفترة المذكورة.

المصدر: RT + نوفوستي