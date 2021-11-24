حكومة السودان تعلن وصول 5 بواخر محملة بالوقود إلى بورتسودان

أعلنت حكومة السودان اليوم الأربعاء عن وصول خمس بواخر محملة بالوقود إلى ميناء بورتسودان شمال شرق البلاد.

وأكدت وزارة الطاقة والنفط في بيان لها أن ثلاثا من هذه البواخر محملة بالغازولين والأخريين بـ5400 طن من غاز الطبخ و20 طنا من البنزين على التوالي.

وأشارت الوزارة إلى توزيع 3.85 طنا من غاز الطبخ على الولايات من مستودعات بورتسودان مع سحب 85% من المخصص بواسطة الولايات، وبالنسبة لولاية الخرطوم تمت زيادة الحصة المخصصة لها من غاز الطبخ من 650 إلى 730 طنا في اليومين الماضيين.

وشدد البيان على "وجود مخزون كاف في كل من مستودعات الخرطوم بورتسودان الشجرة لمنتجات البنزين والغازولين والغاز، إلى جانب تدفق إنتاج مصفاة الخرطوم اليومي من المنتجات المذكورة"، مضيفا أن "موقف الإمداد مطمئن جدا بل يجري العمل في تنفيذ خطة الاستيراد لشهر ديسمبر القادم".

وكانت حشود من المتظاهرين المعارضين للحكومة قد أغلقوا ميناء بورتسودان في أكتوبر الماضي.

المصدر: RT