الروبل يعود إلى قائمة أول 20 عملة أكثر شعبية في العالم

تدل معطيات نظام التحويل بين البنوك SWIFT، على أن الروبل عاد في أكتوبر إلى تصنيف العملات العالمية الأكثر شعبية، حيث زاد حصته إلى 0.2 في المائة في المدفوعات الدولية.

وأوضح الخبير المالي فاسيلي كاربونين، أن عدة عوامل أثرت في وقت واحد على استعادة الروبل لموقعه في أكتوبر، بما في ذلك ارتفاع أسعار الخامات.

ونوه بأن الروبل، دخل إلى القائمة المذكورة لأول مرة في عام 2016 بحصة 0.18 بالمئة في التعاملات الدولية، وحافظ على موقعه حتى أغسطس، لكنه خرج منها في سبتمبر.

ويبقى الروبل، العملة الإقليمية الرئيسية في منطقة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. وبالإضافة إلى ذلك، يتمتع الروبل حاليا بأعلى معدلات الفائدة الحقيقية مقارنة بمعظم العملات الرئيسية الأخرى.

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احتل الدولار المرتبة الأولى بين العملات الأكثر شعبية في أكتوبر من هذا العام، لكن حصته خلال الشهر انخفضت بنسبة 0.29 نقطة مئوية - إلى 39.16 في المائة. وحل اليورو في المركز الثاني بحصة بلغت 38.07 في المائة مقابل 37.9 في المائة في الشهر السابق. ويغلق الجنيه الإسترليني المراكز الثلاثة الأولى.

وتضم المراكز الخمسة الأولى كذلك الين الياباني، واليوان الصيني. وتشمل العملات العشر الأكثر استخداما، كذلك الدولار الكندي، والدولار الأسترالي، ودولار هونغ كونغ، والدولار السنغافوري، والبات التايلاندي.

المصدر: نوفوستي